إيطاليا – تلوح في الأفق فكرة رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية، في نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة Diario Gol الإسبانية، فإن “الدون” يملك عرضين للرحيل عن صفوف نادي “السيدة العجوز”، خلال هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة فإن العرض الأول أتى من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب بوضع رونالدو إلى جانب نجمه الشاب كيليان مبابي، ويستعد النادي لرحيل البرازيلي نيمار.

أما العرض الثاني فهو من فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويرغب “صاروخ ماديرا” باستعادة أمجاده السابقة في معلب “أولد ترافورد”، عندما لعب تحت قيادة أليكس فيرغسون من 2003 إلى 2009، لكن هذا الخيار يعتمد على مؤهلات النادي في دوري أبطال أوروبا.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت في وقت سابق بأن يوفنتوس يعمل على تجديد عقد رونالدو، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، حتى عام 2024، علما أن عقده الحالي ينتهي في 2022.

المصدر:matchtv.ru