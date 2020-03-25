إسبانيا – افاد تقرير صحفي، إن ريال مدريد يتأهب للدخول في منافسة شرسة مع برشلونة على لاعب لايبزيج الألماني.

وارتبط دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني بالانتقال إلى برشلونة من أجل تدعيم خط دفاعه، في ظل الإصابات المتكررة لمواطنه صامويل أومتيتي منذ مونديال روسيال 2018.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن ريال مدريد يسعى هو الآخر لتعزيز خط دفاعه، ويرى أن أوباميكانو يمتلك من المقومات التي تجعله قادرًا على ارتداء قميص الميرنجي.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال علاقته الطيبة بوكيل دايوت، والذي يمثل أيضا الألماني توني كروس، لاعب الملكي من أجل حسم الصفقة لصالحه.

ويرغب ريال مدريد في تقوية خط دفاعه بعد المشاكل التي عانى منها الموسم الجاري، والتي تسببت في تلقيه مرماه للعديد من الأهداف المؤثرة.

وكالات