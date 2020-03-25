كورونا.. عدد الإصابات يتجاوز 400 ألف ويتضاعف خلال 6 أيام

الصين – يواصل فيروس كورونا المستجد يوما بعد يوم الانتشار وحصد الأرواح في العديد من دول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذيوم امس الثلاثاء 24 مارس 400 ألف إصابة ليتضاعف العدد خلال 6 أيام

وسجلت السلطات في الصين منذ اكتشاف الفيروس 81171 إصابة، تعافى منهم 73159 شخصا، بالإضافة إلى وفاة 3277 مصابا.

أما عدد الإصابات في إيطاليا فقد بلغ 69176، توفي منهم 6820 شخصا، فيما شفي 8326 شخصا فقط.

كما شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين حيث بلغت 51737 حالة، متجاوزة إسبانيا (39676) وألمانيا (32781) وإيران (24811) وفرنسا (22304).

إلى ذلك، سجلت السلطات الفرنسية 240 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 1100 بزيادة 28 في المئة.

وهذا الارتفاع الأخير، جعل فرنسا خامس دولة يجتاز عدد الوفيات فيها بسبب فيروس كورونا المستجد، حاجز الألف بعد الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وقال مدير وكالة الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في فرنسا ارتفع إلى 22300 بزيادة 12 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 2516 شخصا في حالة خطيرة وبحاجة للعناية المركزة بزيادة 21 في المئة عن يوم الاثنين. وقال إن 8000 من أسرة المستشفيات مجهزة حاليا بأجهزة تنفس صناعي.

وهذا ترتيب الدول التي توفي فيها أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا:

– إيطاليا: 6820

– الصين: 3277

– إسبانيا: 2800

– إيران: 1934

– فرنسا: 1100

المصدر: RT + وكالات