الولايات المتحدة – واحدة من أهم وأكبر المشاكل التي قد تواجهنا مع أجهزة الكومبيوتر الشخصية أو في العمل هو استعادة الملفات المحذوفة على أجهزة ويندوز، والتي ربما نكون قد مسحناها عن طريق الخطاً أو عندما نقرر إعادة تهيئة القرص الصلب، أو حتى لتوفير مساحة ما لاحتواء ملفات جديدة.

أياً كان سبب حذفك لملف ما، فلا تقلق، الضرر ليس نهائياً، فشركات البرمجيات تعمل منذ فترات طويلة على صناعة برامج تساعدك في استعادة الملفات المحذوفة، وفي تقريرنا التالي سنرشح لك أفضلها.

Recoverit

بحسب موقع Make Tech Easier؛ يتوفر هذا البرنامج لأجهزة ويندوز وماك، وحاز Recoverit من تطوير شركة Wondershare للبرمجيات على تقييمات عالية بفضل نتائجه الممتازة في استعادة الملفات التي قد تبدو غير قابلة للاستعادة.

ينصح العديد من الخبراء باستخدامه خاصة بعد تهيئة محرك الأقراص لاستعادة معظم الوثائق المهمة والأساسية بحالة جيدة، برغم أن نسخته الكاملة ليست مجانية؛ إلا أن الإصدار المجاني من برنامج Recoverit يستطيع استعادة البيانات بدون أي صعوبات.

في الإصدار المجاني، سوف تتمكن من استعادة 100 ميغابايت فقط من الملفات المفقودة. تبدأ تكلفة الإصدار المدفوع من 59.95 دولار سنوياً لاستعادة قدر غير محدود من البيانات على جهاز كمبيوتر واحد.

يعتبر برنامج Recoverit موثوق جداً في استعادة الملفات. يقرأ الملف كل أجزاء القرص الصلب بدون أي تأخير أو إبطاء. وللحصول على أفضل نتائج، ينبغي عليك الانتظار حتى ينتهي البحث العميق.

Puran Data Utilities

إذا كنت تبحث عن برنامج مجاني موثوق تماماً لاستعادة البيانات، فعليك اختيار Puran Data Utilities. بإمكان هذا البرنامج إجراء بحث شامل واستعادة كل الملفات مجاناً بدون أي تكلفة، وإن كان هناك بعض القيود.

أولاً، بعض الوثائق، خاصة ملفات Word وPDF، لا يمكن استعادتها بشكل صحيح. ولكن لن تكون هناك أي مشكلة مع الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى. قد تكون عملية البحث بطيئة جداً، مما يعني أن هذا النشاط سوف يستغرق منك وقتاً طويلاً.

وبمجرد استعادة الملفات، سوف تتغير أسماؤها. ولكنك سوف تستعيد كل البيانات إذا كنت تبحث عن نوع معين من الملفات. وسوف تستعيد كل الصور ومقاطع الفيديو بدون أي مشكلات.

استعادة الملفات المحذوفة على أجهزة ويندوز : Disk Drill Basic

يعتبر Disk Drill من البرامج الموثوقة التي تبحث بمنتهى العمق للعثور على الملفات التي تحتاج إلى استعادتها. يمكنك استعادة الملفات، وأقسام القرص الصلب، والمحتوى المحذوف من أقراص USB، وغيرها. يدعم البرنامج أنظمة الملفات على أجهزة ماك وويندوز ويُنصح به للبحث واستعادة الملفات بسرعة كبيرة. وكما هو الحال مع برنامج Recoverit، يمكنك معاينة الملفات المحذوفة قبل استعادتها.

الإصدار الأساسي من البرنامج متاح مجاناً ويمكنه استعادة ما يصل إلى 500 ميغابايت من الملفات. ويأتي الإصدار الاحترافي بسعر 89 دولاراً للحصول على ترخيص مدى الحياة لثلاثة مستخدمين. وهذا يعتبر أرخص كثيراً من Recoverit.

Undelete 360

يعتبر Undelete 360 من البرامج المجانية لاستعادة الملفات، ويقدم مستويات أداء مماثلة لبرنامج Puran Data Utilities. ويقدم البرنامج ميزة إضافية وهي تصنيف الملف المطلوب استعادته. يمكنك العثور على العديد من أنواع الملفات الإضافية، مثل وثائق HTML، ووثائق XML، وملفات ZIP، وصيغ الملفات النصية وملفات الوسائط.

مقارنة ببقية البرامج في هذه القائمة، تعتبر عملية البحث من أجل الاستعادة هي الأسرع. يمكنك استخدام وحفظ الملفات المطلوب استعادتها بسرعة كبيرة في مجلد أو ملف من اختيارك.

TestDisk

يعد برنامج TestDisk واحداً من أفضل أدوات استعادة البيانات لأجهزة لينوكس. ولكنه يدعم أجهزة ويندوز وماك أيضاً.

بإمكان TestDisk استعادة البيانات المحذوفة من الأقراص الصلبة بصيغ NTFS، وFAT، وext. يمكنك تنزيل الإصدار المناسب لك من البرنامج من هذا الرابط.

في ويندوز 10، سوف تحتاج أولاً إلى تنزيل إصدار “ويندوز 64 بت” ثم من الموقع الرسمي للبرنامج سوف تجد في خانة التنزيل ملف مضغوط يحتوي ملف التنصيب. يمكنك النقر عليه، وسوف ترى إشعار بضرورة تعطيل Windows Defender من أجل تثبيت البرنامج.

تذكر أن أفضل طريقة لتجنب كل المشكلات السابقة هي النسخ الاحتياطي المنتظم – وذلك عن طريق تحميل المحتوى إلى تخزين سحابي أو رقمي أو إلى قرص خارجي، وتأكد من انتظام عملية النسخ الاحتياطي، وبالطبع ننصح بالنسخ الاحتياطي باستخدام التخزين السحابي على Google drive أو Onedrive.

وكالات