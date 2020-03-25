ليبيا – أثنى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر الدين مهنا على دور القيادة العامة للقوات المسلحة التي اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية ليبيا من فيروس كورونا المستجد.

مهنا في تصريح خاص لموقع ” المختار العربي” أمس الثلاثاء قال:” نحن نعلم أن أخطر ما في هذا المرض هو القدرة على الانتشار بسبب افتقار جهازنا المناعي لأجسام مضادة لمقاومة المرض كونه مرض جديد على جهازنا المناعي ولكن معدلات الموت بين المصابين تتراوح بنسبة 1% إلي 4% أو أكثر قليلا وفق تعريف الحالات ونوعية الفحوصات التشخيصية، وهذا يعني إن كان لدينا 100 إصابة مؤكدة يكون احتمال الوفيات 4 و الحالات الحادة التي تحتاج إلى عناية ما بين 15 إلي 25″.

وأضاف مهنا:”وإذا كان العدد مليون مصاب يكون معدل الوفيات 40000 ومن يحتاج عناية فائقة من 150000 إلى 250000، مشيرا إلى أن الفارق بين 4 وفيات و 40000 وفاة يتعلق بكفاءتنا في الإجراءات الوقائية القائمة على عزل المرض.”

وأفاد مهنا أن الخطر يكمن في دخول مصابين أو حاملي مرض بطريقة ملتوية أو تغير في نمط انتشار المرض من خلال الانتقال بالهواء عندها سنعمل على عزل المصابين وكل من اختلط بهم قدر الإمكان وذلك يتحقق بالتحليل وراء التحليل لكي نعلم مواطن الخطر وعزلها

رئيس لجنة الصحة أعرب عن أمله باحتواء المريض في أضيق دائرة من خلال إجراءات العزل والاحتواء التي اتخذتها اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل القيادة العامة.