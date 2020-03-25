ونشر الحساب الرسمي لنادى ليفربول الإنجليزي بالعربي على “تويتر” ردا على رسالة من الأهلي المصري والاتحاد السعودي وعرض أساطير النادي وجاء من بينهم صلاح وجيرارد.

كما أعلن نادى ليفربول التحدي مع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

كانت صفحة نادى آيه سي روما الإيطالي على “تويتر” قد ردت على نادى مارسيليا الفرنسي في “تحدي الأساطير” ووجهت تحديا لكل من أندية الأهلي المصري والاتحاد السعودي وفالنسيا الإسباني.

كما سلطت صفحة النادي الإنجليزي الضوء على ما حققه النجم المصري منذ انضمامه لصفوف “الريدز” عام 2017 في صفقة كلفت النادي الإنجليزي ما يقرب من 42 مليون يورو.

ونشرت على موقع تويتر تغريدة تحت عنوان ” لم يسجل أي لاعب أكثر من محمد صلاح في أول 100 مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز”.

ورشح الحساب الرسمي العديد من الأسئلة على متابعي وعشاق ليفربول تتعلق بالنجم المصري أهمها كم عدد الأهداف التي سجلها على أنفيلد أثناء مشاركاته الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز؟، وكم رأسية هزت الشباك؟.

يذكر أن صلاح خاض 58 مباراة في معقل “الريدز” على مستوى البريميرليغ منذ وصوله من روما الإيطالي، وسجل 63 هدفا بمعدل 1.08 هدف في المباراة الواحدة.

كما يحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 16 هدفا، متأخرا بفارق 3 أهداف فقط عن نجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، متصدر الهدافين برصيد 19 هدفا.