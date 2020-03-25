انجلترا – تبرع الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، بمبلغ مليون يورو، في خطوة مماثلة لما قام به الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة أن غوارديولا تبرع بمليون يورو “لشراء معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا(مسقط رأس المدرب)”.

وأشارت إلى أن المبلغ سيتم استخدامه أيضا لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ “كوفيد-19″، ووسائل حماية مثل الملابس الخاصة والأقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي .

من جهته، كشف مستشفى العيادة الطبية في برشلونة أنه تلقى تبرعا ماليا من ليونيل ميسي لدعم جهود مكافحة الوباء. وكتب المستشفى عبر حسابه على “تويتر”، “شكرا ليو، على دعمك والتزامك”، في حين لم يحدد المستشفى قيمة التبرع.

وأشارت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن المبلغ هو مليون يورو أيضا، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في إقليم كتالونيا.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بوباء كورونا “كوفيد-19” في العالم، وأعلنت في وقت سابق الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسببه إلى نحو 2700، والإصابات إلى نحو 40 ألف إصابة.

المصدر: “أ ف ب”