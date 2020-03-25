مصر – كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن أنه تم تخصيص، منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن، مبالغ نقدية بقيمة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير إنه “تم تخصيص الأموال لتلبية احتياجات القطاع الصحي في البلاد بمختلف المستويات وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يمكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي”.

وأضاف أن “وزارة المالية المصرية جاهزة لتلبية أي تعزيزات مالية بشكل فوري للقطاع الصحي من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها بناء على توجيهات القيادة لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس”.

أشار الوزير إلى أنه تمت إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن، لصرف التعويضات اللازمة للأهالي المتضررين من موجة الطقس السيئة الأخيرة، كذلك تمت إتاحة 25 مليون جنيه لوزارة التضامن أيضا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.

أوضح الوزير أنه منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، بالإضافة لمليار جنيه سيتم تخصيصها فى الأسبوع الأخير من هذا الشهر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل.

المصدر: RT