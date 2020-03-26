باراغواي – اكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، اليوم الخميس 26 مارس/آذار، إنه سيساعد الأندية التي تنافس في كأس ليبرتادوريس وكأس سود أمريكانا ماليا، للتغلب على آثار أزمة كورونا.

ووعد الكونميبول، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، الأندية بالحصول مقدما على 60% من مكافآت المشاركة للتغلب على آثار توقف النشاط، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يزال 76 فريقا من أمريكا الجنوبية ينافسون في البطولتين المعادلتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويحصل كل فريق على مكافآت مقابل التأهل ويرتفع المبلغ كلما تقدم في البطولتين.

وقامت بعض الأندية بخفض رواتب موظفيها، ويتدرب الكثير من اللاعبين في بيوتهم خلال العزل الذاتي.

وقال أليخاندرو دومنيجز رئيس اتحاد الكونميبول: “هذه الظروف تتطلب ردود فعل سريعة واستثنائية”.

وتابع بقوله “حصول هذه الأندية على مكافآتها مقدما سيساعدها على تلبية التزاماتها المالية تجاه العاملين والأجهزة الفنية واللاعبين والمتعاقدين”.

وتوقف النشاط الكروي في أمريكا الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي وباء كورونا في القارة.

وسيقام نهائي كأس ليبرتادوريس وكأس سود أمريكانا في نوفمبر/تشرين الثاني.