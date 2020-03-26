ليبيا – أكد الإتحاد الأوروبي دعمه الكامل لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف القتال في كافة أماكن الصراعات في العالم للتركيز على مواجهة تفشي وباء كورونا.

وبحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية يجري الاتحاد الأوروبي اتصالات مع أطراف متعددة من أجل تسهيل خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية في أماكن الصراعات مثل سورية وليبيا وشرق أوكرانيا.

وبشأن ليبيا،نقل بيتر ستانو الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية قوله :”علينا أن نتوقف عن قتال بعضنا البعض ونتوجه لقتال كورونا”.

ستانو أكد أن الاتحاد الأوروبي قام بعدة خطوات دبلوماسية خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركاء دوليين لدفع الأطراف الليبية لخفض حدة القتال،مضيفاً:”لاحظنا إشارات إيجابية بهذا الاتجاه”.