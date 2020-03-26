ليبيا – قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي أمس الأربعاء بمداهمة مخزن سري تم تخبئة كميات هائلة من السلع التموينية فيه لاحتكارها والمضاربة بها خلال الأزمة بعد رفع الإسعار على المواطنين.

وزارة الداخلية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن قوة أمنية من قسم البحث الجنائي خرحت إلى أحد المخازن في مدينة بنغازي تم تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية فيه متمثلة في صلصة الطماطم وزيت الطهو والدقيق والأرز والشاي وغيرها من المواد تم تسليمها من قبل وزارة الاقتصاد بالسعر المدعوم لإحدى الجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وأحال القسم كافة المضبوطات لجهات الاختصاص فيما سينال المتهمين عقابهم الرادع حيال محاولتهم تقليل حجم العرض أمام حجم الطلب الكبير من المواطنين الملتزمين بتنفيذ قرارات السلطات في التزام بيوتهم للوقاية من فايروس كورونا.

ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين الإبلاغ الفوري عن الحالات المماثلة أو أية محاولة من التجار لرفع أسعار السلع والمواد أمام المواطنين في هذه الأزمة.

وكان وزير الداخلية قد أكد خلال المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالأزمة قد أكد على عقوبات مشددة يواجهها هؤلاء التجار كونهم يهددون الأمن القومي.

كما أشار إلى أن قانون العقوبات الليبي والقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 تضم عقوبات بالسجن المشدد لسنوات طويلة لكل من يحاول استغلال هذه الأزمة، مشدداً على رجال الأمن بضرورة عدم التهاون أو التراخي مع هؤلاء وتقديمهم للعدالة لينالوا أقصى العقوبات.

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