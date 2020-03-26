التحالف العربي يدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

التحالف العربي يدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

اليمن – اكد التحالف العربي بقيادة السعودية، إنه يدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، امس أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

وأكد أن ذلك يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.

وكان الأمين العان للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة حول العالم إلى وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة “العدو المشترك” المتمثل في فيروس كورون.

وأكد أن أنظمة الرعاية الصحية في البلدان المدمرة جراء الحروب “في حالة انهيار”.

المصدر: واس