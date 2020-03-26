روسيا – تدرس السلطات الروسية اتخاذ إجراءات لدعم أصحاب العقارات التجارية، التي يتوقع أن يواجهوا وقتا عصيبا بسبب تراجع عدد الزوار وفرض قيود على أنشطة تجارية في إطار مكافحة انتشار كورونا.

ووفقا للدائرة الصحفية للحكومة الروسية، فإن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أوعز لوزارات التجارة والصناعة، والمالية، والتنمية الاقتصادية، بإعداد مجموعة من الاقتراحات الإضافية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني ودعم قطاع المطاعم والخدمات العامة وكذلك أصحاب العقارات التجارية.

ويأتي ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومواجهة التداعيات الاقتصادية المرافقة للإجراءات الاحترازية، ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ في روسيا حتى الآن 658.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس أن الأسبوع القادم سيكون عطلة مدفوعة الأجر في روسيا، بالإضافة إلى إعلانه سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمواجهة كورونا.

ومن هذه الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح وعائدات الشركات التي يتم تحويلها إلى خارج روسيا، وتأجيل دفع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

ويتوقع أن يكون وقع إجراءات العزل على قطاع الخدمات، وخاصة المطاعم والمراكز التجارية كبيرا، لذلك تعمل الحكومة على دعم هذا القطاع الحيوي.

المصدر: “إنترفاكس”