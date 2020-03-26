ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام السابق عبدالرحمن الديباني عملية الحكومة الجديدة بأنها تغير استراتيجي هام كون قوات الوفاق تحولت من الدفاع إلى الهجوم في سياق أزمة كورونا التي تكبل وتقيد المساعدة الدولية لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حسب زعمه.

الديباني قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري أمس الأربعاء إن القناعة بوجود تسوية سياسية قد تحول الآن إلى حالة غير منطقية.

وأكد على ضرورة حسم الحرب رغم وجود أطراف تحاول تكييف وتطويع الحرب لأغراض تقاسم هش لسلطة أيضاً أصبحت أكثر هشاسة.

واختتم قائلاً “كل ذلك ينبئ بوجود مشهد جديد رغم أنف الموجودين في المشهد الحالي، ساهمت كورونا في وضع إطاره وهيكلته”.