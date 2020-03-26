ليبيا – برر مندوب المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة طاهر السني إطلاق حكومة الوفاق لعملية “عاصفة السلام” بهدف ضرب ماوصفه بـ”مصادر الإعتداءات” (القوات المسلحة الليبية بقاعدة عقبة بن نافع الجوية) لحق الدفاع عن النفس وحماية المدنيين حسب زعمه .

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء قال:”رغم طلبات هدنة إنسانية إستمرار العمليات الارهابية الممنهجة ضد المدنيين من قبل المرتزقة الارهابيين”.

واعتبر المستشار السياسي السابق للسراج بان كل ذلك يتم في ظل صمت دولي معتاد ، مرجعا سبب اطلاقهم لهذه العملية العسكرية للدفاع عن النفس وحماية المدنيين وانه لايفل الحديد إلا الحديد حسب تعبيره.