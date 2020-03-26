الولايات المتحدة – أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

ويشمل المشروع أيضا توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، بعد أن تجاوز عدد المصابين بكورونا فيها 60 ألف شخص وعدد الوفيات 800.

وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي قد يصوت عليه هذا الأسبوع.

وجاء قرار مجلس الشيوخ بعد توصل أعضائه وإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى حل وسط بشأن حزمة تحفيز ضخمة للتخفيف من آثار تفشي كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

وكان المجلس قد عطل الخطة في وقت سابق عندما اعتبر الديمقراطيون أنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات، وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.

المصدر: “رويترز”