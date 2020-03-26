ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن عدداً من المرتزقة السوريين القادمين إلى ليبيا عبر تركيا يحملون وباء كورونا.

المسماري قال في بيان صحفي وفقاً لما نقلته صحيفة”العين الإخبارية” إنه تم احتجاز نحو 20 عنصر من المرتزقة السورين داخل قاعدة معيتيقة الجوية للاشتباه بأنهم مصابون بوباء كورونا، مشيراً إلى أن الجيش يعطي صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى ولن يننتظر إذناً من أحد لحماية الشعب.

وحث جميع الليبين على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

أما عن خرق الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش جراء فيروس كورونا لفت المسماري إلى أن المليشيات الموالية لتركيا وحكومة السراج تنتهك وقف إطلاق النار يومياً.

وشدد من مقر الحجر الصحي الاحترازي- عقب عودته من رحلة عمل خارجية – أن تركيا قررت استهداف أحد المناطق العسكرية القوية الفاعلة في مصراتة أو ترهونة كما أنها تخطط لاحتلال قاعدة الوطية غربي العاصمة.

وأشار إلى أن هذه الخيارات كانت مطروحة في الاجتماعات التي تم رصدها بين العسكريين الأتراك وقيادات المليشيات، مؤكداً على أن أخطر ما في الأمر هو الخرق العلني للهدنة الإنسانية المعلنة لمواجهة وباء كورونا.