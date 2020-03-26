الرياض – نشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء امس الأربعاء، تغريدة على موقع “تويتر” أكد فيها أن مجموعة العشرين ستجتمع في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب.

وقال العاهل السعودي: في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية، للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء”.

وختم التغريدة قائلا: “حمى الله العالم من كل مكروه”.

وتعمل السعودية على عقد قمة استثنائية “افتراضية” (عبر جسر تلفزيوني) لقادة مجموعة العشرين التي تترأسها حاليا، في 26 مارس الجاري، وذلك للاتفاق على سياسات تخفّف من آثار انتشار فيروس “كورونا” المستجد، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا.

وكشف منظمو قمة مجموعة العشرين الافتراضية، اليوم، أن قادة إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب ممثلين عن 9 منظمات دولية، سينضمون لاجتماع المجموعة عبر جسر تلفزيوني.

وجاء في البيان الصحفي لمنظمي القمة: “سينضم إلى أعضاء مجموعة العشرين قادة من الدول المدعوة: إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، بالإضافة إلى المنظمات الدولية – الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”​​​.

المصدر: RT + “تويتر”