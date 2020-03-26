روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر.

وأشار بوتين أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إلى أن تفشي الفيروس في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي.

وقال مخاطبا رجال الأعمال الروس: “تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلي في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس”.

وشدد بوتين مجددا على أن الأولوية القصوى في الظروف الحالية تعود إلى الحفاظ على حياة وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب موارد لن تكون متوفرة في حال انهيار اقتصاد البلاد، ما يدفع الحكومة إلى العمل في آن واحد على مكافحة الفيروس واستقرار الوضع الاقتصادي.

وتابع: “الوضع سيتغير نحو الأفضل بالضبط، وهذه مسألة وقت ومدى فعالية مساعينا المشتركة”.

المصدر: وكالات