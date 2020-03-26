موسكو – أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصعوبة الوضع الذي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد بسبب الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي وانتشار كورونا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاع الأعمال الروسي اليوم الخميس، إن السلطات تدرك الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن عاملين أثرا بشكل سلبي على قطاعي الأعمال الصغير والمتوسط في البلاد، وهما انهيار أسعار النفط في أسواق النفط العالمية، وانتشار فيروس كورونا، مشددا على أن السلطات تدرك الصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال ومستعدة للاستماع إلى رجال الأعمال لمساعدتهم.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن تنتهي الحرب ضد فيروس كورونا خلال شهرين أو ثلاثة.

وعن إجراءات العزل، أكد بوتين أن إجراءات الحجر التي تم اتخاذها ضد فيروس كورونا هي قسرية ومؤقتة.

وأشار إلى أنها ستكون فعالة في مواجهة فيروس كورونا، وأن الإجراءات ستكون أشد كلما كانت فترة تطبيقها قصيرة.

وكان بوتين قد أعلن في كلمة وجهها للأمة أمس، عن سلسلة إجراءات استثنائية اقتصادية واجتماعية لدعم قطاع الأعمال في ظل تداعيات انتشار كورونا.

ومن هذه الإجراءات اقترح الرئيس الروسي تأجيل سداد الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وأقساط التأمين، وفرض ضريبة على شريحة محددة من الودائع المصرفية.

المصدر: وكالات