السويد – بدأت Polestar التي عملت سابقا في تعديل مركبات فولفو بإنتاج سيارة كهربائية متطورة ، وصفها الكثيرون بأنها ستكون المنافس الأهم لـ Tesla Model 3 الشهيرة.

وبنيت سيارة Polestar-2 على منصات CMA الشهيرة التي اختبرتها فولفو في العديد من مركباتها وأثبتت جدارتها في العامين الأخيرين.

وحصلت هذه المركبة على تصميم يجمع بين البساطة وملامح التطور بنفس الوقت، وزودتها Polestar بمصابيح LED مميزة وسقف بانورامي كبير، وعجلات رياضية عريضة.

وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وتقنيات القيادة والإضاءة، واستعيض عنها بشاشة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة، شبيهة بتلك الموجودة في سيارات تسلا، ويمكن من خلالها أيضا رؤية محيط السيارة بالكامل عبر الكاميرات.

ويضمن قوتها محركات كهربائية بعزم 400 حصان، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 5 ثوان، إضافة لبطاريات متطورة تكفيها لتقطع 470 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: إزفيستيا