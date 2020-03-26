إسبانيا – انضم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني إلى قائمة نجوم كرة القدم، الذين قدموا الدعم لجهود مكافحة وباء فيروس كورونا الذي يضرب العالم.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية فإن راموس وزوجته بيلار روبيو، قاما بالتبرع بالتعاون مع منظمة “اليونسيف” والتي يعمل بها نجم النادي الملكي كسفير عالمي.

وقدم راموس 264 أاف و571 قناعا طبيا، إضافة إلى 15 ألف جهاز لاختبار الكشف عن فيروس Covid-19 إضافة إلى 100 ألف جهاز حماية.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3434 حالة منذ بداية تفشي الوباء، لتتجاوز بذلك عدد الوفيات المسجلة في الصين التي بلغت 3281.

وقام عدد من نجوم كرة القدم في العالم بمبادرات مميزة أبرزهم الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، بمبلغ مليون يورو، في خطوة مماثلة لما قام به الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لشراء معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا.

كذلك قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ووكيل أعماله خورخي مينديز بالتبرع بمواد طبية لمستشفيات برتغالية لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: “وكالات”