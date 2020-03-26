ريفالدو ينصح برشلونة بالابتعاد عن لاوتارو: أحضروا هذا النجم

ريفالدو ينصح برشلونة بالابتعاد عن لاوتارو: أحضروا هذا النجم

إسبانيا – نصح البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة السابق، إدارة ناديه بعدم التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في الصيف المقبل.

ورشح ريفالدو بدلا منه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

ويرتبط الثنائي بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الجديد، في إطار سعي النادي الكتالوني لإعادة ترتيب الأوراق في خطه الأمامي.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “لاوتارو ليس الحل في الوقت الحالي، نيمار في رأيي يجب أن يكون أولوية لتعزيز هجوم برشلونة”.

وأضاف: “لم يبلغ لاوتارو 22 عامًا، ويحتاج إلى التطور، يجب أن يكتسب الخبرات على مستوى أعلى ليصبح لاعبًا مميزًا في المستقبل، ولهذه الأسباب، أعتقد أن برشلونة بحاجة إلى التركيز على إعادة نيمار”.

وتابع: “برشلونة يجب أن يبذل جهدًا كبيرًا لاستعادة نيمار، الآن يبدو أن باريس سان جيرمان مستعدًا للتفاوض”.

وبالنسبة لسبب تفضيله نيمار على لاوتارو، أشار ريفالدو إلى تجربة مواطنه السابقة في كامب نو.

وقال: “نيمار يبلغ من العمر 28 عامًا، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه، سيصنع الفارق لبرشلونة كونه يعرف النادي والكرة الإسبانية بالفعل”.

وأكمل: “لديه كذلك الشخصية المناسبة، ويمكنه إحداث فرق كبير إلى جانب ميسي”.

وشدد: “أنا متأكد أن ميسي يفضل أن يلعب بجانبه مرة أخرى”.

ولم يرغب ريفالدو في تفويت الحديث عن مفاوضات برشلونة مع حارسه الألماني أندريه تير شتيجن لتجديد عقده، حيث يعتقد النجم البرازيلي السابق أن تير شتيجن يستحق زيادة في الأجور ولكن بحد معين.

وقال: “أوافق على أن تير شتيجن يستحق زيادة في الأجر مقابل كل ما قدمه للفريق، على مدى السنوات القليلة الماضية”.

وأوضح: “لكنني لا أرى أن يصل هذا الأجر لما يتقاضاه ميسي أو سواريز، كما اقترح بعض الناس”.

وأتم: “يجب أن يكون هناك نجمًا يتقاضى الراتب الأعلى في الفريق، وهو يأتي خلف ميسي وسواريز”.

وكالات