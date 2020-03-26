انجلترا – نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين له أثناء قيامه بتمارين رفع اللياقة البدنية.

وعلق نجم “الريدز” على الصورتين قائلا: “العمل من المنزل”.

ويقوم العديد من نجوم الرياضة بنشر صور وفيديوهات تظهرهم يقومون بتمارين ونشاطات رفع اللياقة البدنية من منازلهم، لطمأنة عشاقهم ومتابعيهم وتحفيزهم على الالتزام بالحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في أغلب دول العالم.

يذكر أن رابطة الدورى الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، قررت تمديد تأجيل المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى 30 أبريل المقبل.

المصدر: MoSalah/twitter