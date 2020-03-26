أبوظبي – سجلت إغلاقات البورصات العربية والخليجية، امس صعودا جماعيا مستفيدة من تحفيز أمريكي وعالمي لاقتصاداتها ضد “كورونا”.

وتوصل مجلس الشيوخ الأمريكي، امس لاتفاق على حزمة تحفيز قد تبلغ قيمتها تريليوني دولار، ستخضع للتصويت في وقت لاحق اليوم.

وواصلت بورصة عمّان غلق أبوابها اعتبارا من الثلاثاء 17 مارس / آذار الجاري، وحتى إشعار آخر، كإحدى أدوات التحوط من كورونا.

وصعدت بورصة دبي بنسبة 6.42 بالمئة إلى 1823 نقطة، مع ارتفاع أسهم “بنك دبي الاسلامي” 8.21 بالمئة و”إعمار العقارية” 11.53 بالمئة؛ كما صعدت بورصة أبوظبي بنسبة 7.39 بالمئة إلى 3921.4 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.12 بالمئة إلى 8534.3 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 2.72 بالمئة إلى 5342.3 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.76 بالمئة إلى 4155.6 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 2.45 بالمئة إلى 4942.6 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 1.82 بالمئة إلى 1385.1 نقطة، وتصدر الارتفاع أسهم “مجموعة جي إف إتش المالية” بنسبة 5.11 بالمئة، و”شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين” 1.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.97 بالمئة إلى 9865.7 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.24 بالمئة إلى 6208.7 نقطة، مع ارتفاع سهم “أرامكو” بنسبة 0.34 بالمئة، بينما تراجع “مصرف الراجحي” 0.19 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3556.1 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “الجزيرة للخدمات” بنسبة 7.14 بالمئة، و”الجزيرة للمنتجات الحديدية” 6.32 بالمئة.

وفيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 7.39 بالمئة إلى 3921.4 نقطة.

دبي: بنسبة 6.42 بالمئة إلى 1823 نقطة.

قطر: بنسبة 3.12 بالمئة إلى 8534.3 نقطة.

الكويت: بنسبة 2.72 بالمئة إلى 5342.3 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.82 بالمئة إلى 1385.1 نقطة.

مصر: بنسبة 0.97 بالمئة إلى 9865.7 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 6208.7 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3556.1 نقطة.

الأناضول