ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد أن من وصفهم بـ”حفتر وميليشياته” (القائد العام المشير حفتر وعناصر القوات المسلحة الليبية) لم تلتزم يوماً بأي هدنة أو وقف إطلاق نار لذا كان لزاماً أن تواجه قوات الوفاق هذا التصعيد بعمل مضاد يوقف التصعيد ويبعد القصف عن الأحياء السكنية وإجبار ماوصفها بـ”الميليشيات” على التراجع في إشارة منه لهجوم مسلحي الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع الجوية.

صهد لفت في تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس الأربعاء إلى أنه ليس هناك هدنة سابقة حتى يتم الحديث عن هدنة جديدة.

واختتم قائلاً :” وقف إطلاق النار وقعت عليه الحكومة منفردة ورفض حفتر التوقيع عليه والمجتمع الدولي سواء في برلين أو في مجلس الأمن لم يكن له الموقف المطلوب في دعم الوفاق للموافقة على وقف إطلاق النار ومعاقبة حفتر على رفضه” حسب تعبيره.