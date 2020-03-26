ليبيا – ترأس عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أمس الاربعاء إجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ضم وكيل الوزارة خالد مازن وأعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

الاجتماع تركز وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على مناقشة التعليمات الصادرة من المجلس الرئاسي وتنفيذ قراراته بالخصوص والتي تم اتخاذها تزامناً مع قرار حظر التجول ابتداء من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً وفق إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتفقد بعدها باشاغا عدد من المرافق الخدمية وسط العاصمة طرابلس والتي شملت مصرفي الجمهورية والتجاري الوطني للاطمئنان على عملية التعقيم التي تشمل عدد من المرافق الخدمية والانتاجية عقب الاعلان عن ظهور أول حالة لفيروس كورونا في ليبيا.

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