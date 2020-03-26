إسبانيا – أعلنت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الخميس تأجيل مرحلة جائزة إسبانيا الكبرى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة بطولة العالم في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي للدراجات النارية واتحاد الفرق: “أجبرنا تفشي فيروس كورونا على تأجيل السباق. لا يمكن تحديد تاريخ جديد لجائزة إسبانيا الكبرى حاليا”.

وكان من المنتظر إقامة السباق على الحلبة الواقعة في مدينة خيريس بجنوب غرب إسبانيا في الثالث من مايو المقبل، يليه سباقات في فرنسا وإيطاليا في 17 و31 مايو على التوالي، وهذه خامس جولة يتم إلغائها في بطولة العالم.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا، وهي ثاني أعلى دولة من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا بعد إيطاليا، أربع جولات في بطولة العالم.

المصدر: رويترز