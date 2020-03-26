ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن امتنانه للمجهودات التي يبذلها جهاز مكافحة الهجرة وذلك بعد اطلاعه على جهود الجهاز لمواجهة تهديد الكورونا ،لافتا إلى إدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الجهاز في هذه الظروف الصعبة رغم قلة الموارد .

العقوري أكد في بياناً له اليوم الخميس نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أن ظروف الاحتجاز في المراكز الموجودة في المناطق التابعة لمجلس النواب مقبولة إلى حد جيد، مشيرا إلى حرص اللجنة على متابعة الظروف الإنسانية للاحتجاز .

كما اشار إلى أن قضية الهجرة هي الملف الأبرز الذي تتناوله مع نائب رئيس البعثة للشؤون الانسانية حيث تم التأكيد على اتخاذ مراكز الاحتجاز الاجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض بين نزلاء تلك المراكز،مشددا على أن ذلك واجب أخلاقي وإنساني.

وكشف بأن اللجنة تعمل على التنسيق مع دول المصدر لاستقبال رعاياها الذين يتم ترحيلهم وذلك في اطار تسهيل عملية ترحيل المهاجرين إلى دولهم كإجراء وقائي ضد انتشار المرض.

وختم رئيس لجنة الخارجية النيابية بأن دعم جهاز مكافحة الهجرة وحلحلة العراقيل التي تواجهه بالتعاون مع الجهات المختصة ستكون من ضمن الاولويات للفترة القادمة .