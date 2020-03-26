ليبيا – استمع أعضاء مجلس الأمن اليوم الخميس في جلسته بشأن ليبيا إلى إحاطة من القائم بأعمال اللجنة ممثل الأمين العام حول الوضع في ليبيا ستيفاني وليامز.

أعضاء مجلس الأمن أعربوا في بحسب العناصر الصحفية التي تلقت المرصد نسخة منها عن قلقهم إزاء تصاعد ما وصفوه بـ”الأعمال العدائية” على الأرض في ليبيا. كما أعربوا عن قلقهم من الأثر المحتمل لفيروس كورونا في ليبيا .

ودعا البيان الصحفي كافة الأطراف إلى إيقاف تصعيد القتال على وجه السرعة ، وإيقاف الأعمال العدائية على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

كما طالب أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء بالامتثال لحظر الأسلحة في ليبيا، مؤكدين على إلتزامهم تجاه مجلس سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أهمية الأمم المتحدة ودورها المركزي في تسهيل الوصول لعملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيا، مشيدين بدور المبعوث الأممي السابق غسان سلامة وسعيه للوصول إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.