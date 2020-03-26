ليبيا – قال غيت سباق رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش إن مليشيات الوفاق شنت هجوماً غادراً على كافة المحاور بالتزامن مع تحركها تجاه قاعدة الوطية الجوية شمال غرب الجبل الغربي.

سباق أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أمس الأربعاء إلى أن المليشيات خسرت إثنين من أبرز قادتها في المعارك أحدهم يدعى عبدالسلام غنية من منطقة الساعدية والآخر على أحسين شارك فالهجوم على القاعدة العسكرية.

وأكد أن المليشيات الارهابية خسرت كل مواقعها و مراصدها في المنطقة الغربية الممتدة من صبراته حتى زوارة غربي العاصمة طرابلس من ضمنها معسكر الجميل الذي كان تحت سيطرة الجويلي في وقت سابق.

كما ذكر أن الجيش تمكن من أسر ما يقارب 20 عنصر تابع للمليشيات على كافة الجبهات بينهم 15 من المرتزقة السورييين و 4 أسرى بالقرب من قاعدة الوطية.