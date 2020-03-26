اليمن – لقي رجل وامرأة مصرعهما وأصيب اثنان آخران جراء السيول عقب الأمطار الغزيرة التي عمت مدينة عدن جنوب اليمن مؤخرا.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوة السيول الجارفة التي عمت مدينة عدن وتسببت بدمار كبير.

وقالت مصادر محلية، إن أمطارا غزيرة استمرت لأكثر من ساعة، شهدتها مديريات المعلا وصيرة (كريتر) والمنصورة، وبدرجة أقل في دار سعد والشيخ عثمان.

وعقب الأمطار تدفقت سيول جامحة في شوارع المدينة، وأغرقت عددا من المحلات والمنازل.

وتشهد محافظات الجنوب والشرق اليمنية أمطارا لليوم الثالث على التوالي متأثرة بمنخفض جوي.

المصدر: وكالات