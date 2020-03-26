وفاة المدرب الذي قاد منتخب “الديوك” إلى اللقب الكبير الأول في تاريخه

وفاة المدرب الذي قاد منتخب “الديوك” إلى اللقب الكبير الأول في تاريخه

فرنسا – توفي اليوم الخميس المدرب السابق ميشال هيدالغو الذي قاد المنتخب الفرنسي لكرة القدم إلى التتويج بلقب كأس أوروبا 1984، وهو اللقب الكبير الأول لمنتخب “الديوك” في التاريخ.

ورحل هيدالغو المتحدر من أصول إسبانية، عن عمر 87 عاما في منزله بمرسيليا بعد ظهر اليوم، “منهكا” بعد معاناته لأعوام من المرض، بحسب ما أفادت عائلته لإذاعة “فرانس إنفو”.

وأمضى هيدالغو ثمانية أعوام على رأس الإدارة الفنية لمنتخب “الديوك”، توجها بلقب كأس أوروبا 1984 مع جيل كان من الأبرز في تاريخ المنتخب الفرنسي، وضم أسماء مثل ميشيل بلاتيني وألان جيريس وجان تيغانا، حين أحرزت فرنسا اللقب على أرضها بفوزها على إسبانيا بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

وكان هذا اللقب أول تتويج كبير للمنتخب الذي أضاف لاحقا ألقابا أخرى أبرزها كأس العالم مرتين (1998 و2018)، وكأس أوروبا 2000.

وقبل التتويج الأول بعامين، قاد هيدالغو المنتخب إلى الدور نصف النهائي لمونديال إسبانيا 1982، حيث خسر أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح.

وفي مسيرته كلاعب، دافع هيدالغو عن ألوان نادي رينس في الخمسينات من القرن الماضي، وبلغ معه نهائي النسخة الأولى من مسابقة كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 3-4، كما فاز بلقبين في كل من الدوري الفرنسي ومسابقة الكأس المحلية مع موناكو في مطلع الستينات.

المصدر: أ ف ب