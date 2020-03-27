إسرائيل تعرب عن أملها بالتعاون مع مصر في مكافحة كورونا

إسرائيل تعرب عن أملها بالتعاون مع مصر في مكافحة كورونا

إسرائيل – أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال استقباله سفير مصر لدى إسرائيل خالد عزمي، عن أمل تل أبيب بالتعاون مع مصر بأي شكل من الأشكال في مكافحة فيروس كورونا.

وقال ريفلين بعد الاجتماع الذي عقد على هامش الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل: “إسرائيل ستتعاون بأي شكل من الأشكال مع مصر وشعوب المنطقة في مكافحة المرض”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، في إطار إجراءات مواجهة أزمة كورونا.

المصدر: timesofisrael