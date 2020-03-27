انجلترا – أكد بول باربر المدير التنفيذي لنادي برايتون الإنجليزي، إصابة أحد لاعبي الفريق دون أن يسميه، بفيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في أغلب دول العالم.

وقال باربر في تصريح صحفي: “أجرينا الاختبارات على 3 لاعبين، وكانت هناك نتيجة واحدة إيجابية، لا نجري الاختبارات بشكل دوري، بل نجريها عندما تظهر الأعراض على أحد اللاعبين”.

وأضاف: “إحدى تلك النتائج كانت إيجابية لسوء الحظ، ولكن صاحبها في حالة جيدة، ويحظى بالرعاية اللازمة في الوقت الراهن”.

وفي الـ13 من مارس الجاري أعلن تشيلسي إصابة لاعبه كولوم هودسون أودوي بالفيروس، كما أعلن أرسنال كذلك إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

المصدر: وكالات