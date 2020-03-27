ليبيا – قال عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تصدت لهجوم مسلحي الوفاق على الأحياء البرية ومعسكر النقلية وتمشيط المنطقة بالكامل ومطاردة ميليشيات الوفاق وإحكام السيطرة على مواقعهم وتمركزاتهم الأمامية.

الخرطوش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة أكد قيام الميليشيات المسلحة بقصف تمركزات الجيش بالرماية العشوائية بالمدفعية الثقيلة، لافتاً إلى أن ذلك يدفع الوحدات العسكرية للرد بقوة على مصادر النيران.

وأشار الخرطوش إلى تحقيق قوات الجيش لتقدمات في محوري عين زارة والأحياء البرية بعد التصدي لهجمات الميليشيات على مواقع تتبع الجيش الوطني، موضحاً أن الميليشيات التابعة للوفاق تحاول مراراً وتكراراً استهداف قوات الجيش في محاور القتال المختلفة.