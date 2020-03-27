ليبيا – أجرى عضو مجلس النواب حمد البنداق أمس الخميس زيارة إلى مستشفى أم الرزم العام وذلك للوقوف على الاستعدادات والإجراءات المتخذة من قبل المستشفى لمواجهة وباء كورونت.

زيارة البنداق تأتي بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب تأتي في اطار جهود الوقاية واخذ التدابير الاحترازية للتصدي لهذه الجائحة العالمية.

واطلع عضو مجلس النواب رفقة مدير عام المستشفى عزالدين ابريك على قسم العزل والمخازن الطبية والاستقبال والأشعة ومدي تجهيزها ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية،مشيدا بجهود وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي والإدارة والطاقم الطبي على هذه الاستعدادات لمجابهة هذا الوباء.

ووعد البنداق بالتواصل مع وزير الصحة بالحكومة الليبية وجهاز الإسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف مجهزة بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الهامة.

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