أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، إحباط هجمات لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، بطائرات مُسيرة على منطقة عسير جنوبي السعودية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي إن “قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) ومدينة (خميس مشيط)”.

ولم يرد على الفور تأكيد أو نفي من قبل الحوثيين بشأن ما أورده التحالف.

وكان زعيم “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، قد صرّح، الخميس، بأنه يعد التحالف العربي والسعودية بما وصفها بـ”القدرات العسكرية المتطورة”.

وقال الحوثي، في خطاب نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة: “القدرات والعمليات العسكرية أخذت مسارا تصاعديا، تكللت بإنجازات ميدانية كبيرة ونتائج مهمة”.

وتابع بقوله “بدأت معظم المسارات من نقطة الصفر إلى مربع الانتصارات، وتثبيت معادلات وفرض توازن الردع”.

وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن “أنصار الله” قادمة في العام السادس بمفاجآت لم تكن في حسبان قوات التحالف والسعودية، مضيفًا “استمرار التطوير للقدرات العسكرية كان بمثابة معجزة”.

وتستهدف جماعة “الحوثي” بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي‎.

الأناضول