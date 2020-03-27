ليبيا – عقد وزير اقتصاد الوفاق علي العيساوي أمس الخميس اجتماعاً لمتابعة اعمال اللجنة المشكلة بقرار وزارة الاقتصاد رقم “71”بحضور وكيل الوزارة وكل من اعضاء اللجنة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة ورئيس غرفة التجارة طرابلس ورئيس اتحاد غرف التجارة والمدير التنفيذي بإتحاد الصناعة وأمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة و التجارة بحكومة الوفاق توفير السلع والبضائع بالسوق المحلي وضمان انسيابها حيث أوصت اللجنة بضرورة وأهمية فتح منظومة الإعتمادات المستندية وإلغاء قيد التغطية الكلية للاعتمادات المستندية للمصانع المحلية والعمل بالتغطية الجزئية والتعامل بكل وسائل الدفع المتاحة لتوفير السلع بالسوق المحلي لمواجهة النقص المحتمل فى السوق العالمي.

كما أوصت بتسهيل إجراءات قبول المستندات للبضائع عبر البريد الإلكتروني والعمل على فتح خط بحري مباشر بين كل من ليبيا ـ مالطا / تونس لنقل البضائع والسلع الموردة كما ناقشت اللجنة عدداً من الإجرءات المساندة للاقتصاد والقطاع الخاص الليبي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا في العالم.

يُشار أن وزير إقتصاد الوفاق قد اصدر قرار رقم (71) لعام 2020 بتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة تداعيات جائحة كورونا على السوق الليبي والقطاع الخاص واقتراح مصادر بديلة لتوريد البضائع والمواد الخام للسوق الليبي والعمل على تذليل كافة الصعوبات واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها انسياب السلع للسوق الليبي مع الجهات ذات العلاقة بالدولة واقتراح أي إجراءات مساندة للاقتصاد الليبي والقطاع الخاص الذي يتضرر من جائحة كورونا.