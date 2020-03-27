ليبيا – قال آمر منطقة الزاوية العسكرية اللواء الركن عبدالله نور الدين الهمالي إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على 5 مدن جديدة خلال ثلاث ساعات.

الهمالي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن السيطرة على المدن الخمس جاء عقب هجوم الميليشيات على قاعدة الوطية العسكرية.

وأوضح الهمالي أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وطاردت القوات المهاجمة حتى الحدود التونسية بعد أن بسطت سيطرتها على المدن جميعها بالمنطقة باستثناء مدينة زوارة الواقعة على البحر.

وحول أهمية قاعدة الوطية،أوضح الهمالي أنها أهم منطقة استراتيجية بالمنطقة الغربية من الناحية العسكرية خاصة أن الجانب الآخر ليس لديه سوى قاعدة معيتيقة في الوقت الراهن والتي أصبحت في مرمى مدفعية الجيش ما يفقدها أهميتها أو دورها العسكري وهو ما دفعهم للبحث عن بديل من خلال محاولات السيطرة على قاعدة الوطية.

كما أشار إلى أن طرابلس ومصراته هما خارج سيطرة القوات المسلحة إلا أن نحو 50% أو أكثر من العاصمة طرابلس تحت سيطرة الجيش وأن القوات المسلحة كانت ملتزمة بالهدنة الإنسانية التي وافقت عليها القيادة العامة في وقت سابق إلا أن الجانب الأخر انتهز الفرصة وحاول السيطرة على قاعدة الوطية لأهميتها الكبيرة في المنطقة الغربية إلا أن القوات تمكنت من صد الهجوم وبسط السيطرة على مدن جديدة.

وأكد أن الجيش يقوم بعملية تمشيط في المناطق الحدودية والمدن الجديدة المسيطر عليها وأن الخسائر التي وقعت غير مؤثرة مقارنة بما حققته القوات المسلحة خلال ثلاث ساعات بالأمس.

آمر منطقة الزاية العسكرية شدد على أن القوات المسلحة معنية بشكل أكبر بالسيطرة على العاصمة أكثر من المدن المحيطة.