ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء ادريس مادي إن وحدات الجيش التي انتقلت من صدّ هجوم الميليشيات على قاعدة الوطية إلى مطاردة الميليشيات استطاعت أمس الخميس تحرير العديد من المناطق في غرب البلاد منها زلطن ورقدالين وجميل.

مادي وفي إتصال مع صحيفة “العرب” اللندنية اليوم الجمعة أكد أن ميليشيات حكومة فائز السراج انهارت على طول الخط الساحلي الذي يربط بين العاصمة طرابلس والمعبر الحدودي مع تونس رأس جدير.

كما أشار إلى أن وحدات الجيش وصلت إلى بلدة بوكماش الواقعة على بعد نحو 20 كيلو متر شرق معبر رأس جدير التي تُسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق.

آمر المنطقة العسكرية الغربية أضاف أن قوات الجيش تتمركز حاليا قرب المعبر الحدودي حيث انتشرت في محيطه دون أن تقتحمه أو تدخله لاعتبارات مُرتبطة بالترتيبات السياسية والدبلوماسية مع تونس،على حد تعبيره.