ليبيا – زعم المتحدث باسم قوات بركان الغضب التابعة للوفاق مصطفى المجعي أن سيطرة الجيش على بلديات استراتيجية غرب العاصمة طرابلس لم تكن يوما تحت سيطرة حكومة الوفاق وهي مناطق صغيرة ولا أهمية عسكرية لها ومحسوبة بالكامل على من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) حسب زعمه.

المجعي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري اليوم الجمعة أضاف:” تصريح المسماري يأتي للتغطية على خسارة قوات حفتر المتكرره في اليومين الماضيين وذكر هذه المناطق تحديدا، محاولة منه لتخفيف حجم الصفعة التي تلقاها من خلال العملية النوعية التي قامت بها قواتنا بعد اقتحام قاعدة الوطية وأسر الضباط الموجودين في القاعد، بالنظر لأن هذه المناطق محيطة بالقاعدة”، حسب زعمه.