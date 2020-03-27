ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المركز إتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد – 19“.

النجار وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أشار إلى وجود العديد من أجهزة التنفس الصناعي وكمالياتها يجري تركيبها في الوقت الراهن في إطار الاستعداد لمواجهة الأزمة حال تفشي الفيروس في ليبيا.

وأوضح أن أحد الأقسام في مستشفى طرابلس المركزي خصص للعزل واستقبال حالات الاشتباه وأن مركز العزل في طرابلس يحتاج لأسبوع ليستقبل أية حالات مشتبه بها.

وكشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وجود 160 جهاز تنفس صناعي بمستشفى طرابلس الجامعي وعشرات الأجهزة في المستشفيات الأخرى،مشيرا إلى أنه تم شراء نحو 80 جهاز سيتم تركيبهم وأنه رغم عدم تلبيتهم للحاجة إلا أن الأعداد مناسبة في الوقت الراهن طبقا لعدد الحالات حتى الأن.

وشدد على أن هناك بعض الصعوبات خاصة أن التأخر في تخصيص الموارد المالية أثر على القدرة على شراء بعض المستلزمات إثر نقصها في العالم بشكل كامل.

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض شدد على أن إجراء التحاليل لكافة المخالطين للحالة المكتشفة حتى الآن ولم تؤكد التحاليل إصابة منهم حتى الأن.