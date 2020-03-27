بعد اتصال مع ترامب.. ماكرون يعد بـإطلاق “مبادرة قوية” لمكافحة كورونا

بعد اتصال مع ترامب.. ماكرون يعد بـإطلاق “مبادرة قوية” لمكافحة كورونا

فرنسا – كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أنه يجري إعداد مبادرة دولية جديدة لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ماكرون بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وصفها بأنها كانت “نقاشا جيدا جدا”، حيث كتب الرئيس الفرنسي: “استجابة للأزمة التي تسبب فيها كوفيد-19، سنعد مع دول أخرى مبادرة قوية جديدة في غضون الأيام القادمة”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن ماكرون وترامب بحثا في اتصال هاتفي الخميس ضرورة التغلب على وباء كورونا العالمي في أسرع وقت وتخفيف تداعياته الاقتصادية.

وجاء الاتصال بين الزعيمين عقب قمة العشرين الافتراضية التي عقدت أمس الخميس برئاسة السعودية لبحث سبل مواجهة أزمة كورونا عالميا، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة إجراءات لوقف تفشي الوباء وتجاوز تبعاته.

المصدر: وكالات