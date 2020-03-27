بيلاروسيا – أعلنت وزارة النقل البيلاروسية اليوم الجمعة، أن موسكو ومينسك اتفقتا على مواصلة شركة الطيران البيلاروسية “بيلافيا” تسيير رحلات الركاب إلى العاصمة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل البيلاروسية: “أجريت أمس مشاورات هاتفية بين إدارة الطيران بوزارة النقل في بيلاروس ووكالة النقل الجوي الروسية. وتم التوصل إلى اتفاق لمواصلة “بيلافيا” رحلاتها إلى موسكو”.

وبذلك تكون روسيا قد استثنت بيلاروس من قرار وقف حركة الطيران، الذي اتخذته لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت روسيا قد قررت في وقت سابق وقف رحلات الطيران المنتظمة والتشارتر من وإلى المطارات الروسية ابتداء من 27 مارس الجاري.

واستثنت من هذا القرار رحلات الطيران التي تنفذ لإجلاء المواطنين الروس إلى البلاد، والتي تنظمها وزارتا النقل والخارجية الروسيتان.

المصدر: “نوفوستي”