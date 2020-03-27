ليبيا – إتهم رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بخرق هدنة وقف إطلاق النار.

صوان وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة زعم أن قوات الجيش تحاول إستغلال انشغال الناس بمواجهة جائحة كورونا، واصفاً إياها بـ” المحاولة البائسة” بعد تصدي ما أسماهم بـ”أبطال الجيش الليبي” لهم.

وضاف:”أحيي هؤلاء الأبطال الذين لا زالوا يسطّرون ملاحم الشرف والبطولة وأترحم على كل الشهداء الذين قضوا في هذه المعركة،وأتقدم بالتعازي لأهلهم وذويهم”.