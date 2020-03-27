ليبيا – أكد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن عضو اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا اتجاههم لفرض قيود على الحركة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا.

مازن وفي مقابلة أجرتها معه لجنة التواصل والإعلام الصحي وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” اليوم الجمعة إلى أن هناك فئات مستثناة من الحظر من بينهم الأطباء والممرضين ومن في حكمهم.

وقال وكيل وزارة الداخلية إن فرض حظر التجول ابتداء من السادسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا جاء للحد من التجمعات البشرية.