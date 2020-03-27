إيطاليا – علق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، على وضعه الحالي مع الروسونيري، وموقفه من مواجهة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال دوناروما في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الإيطالية “ألوان الروسونيري تعني الكثير لي، لأنني نشأت هنا وكنت دائمًا من مشجعي ميلان”.

وأضاف “قد لا أستطيع مساعدة الفريق، لكني أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص”.

وتابع دوناروما “الهدف الأول لي هذا العام هو الذي أشاركه مع النادي، والذي وضعناه لأنفسنا في بداية الموسم”.

ونوه “أما هدفي الشخصي هو بذل قصارى جهدي دائمًا ومحاولة استقبال أقل عدد ممكن من الأهداف”.

وأردف “أتدرب حاليًا في المنزل خلال فترة الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وأتم “واجهت العديد من المهاجمين الرائعين، لكني دائمًا كنت أخشى كريستيانو رونالدو”.

وكالات