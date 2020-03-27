ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بياناً لها اليوم الجمعة سيطرة قوات الجيش على مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن.

القيادة العامة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت :”إن قوات الجيش تمكنت من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين الذين فروا هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة”.

وأضاف البيان:”أن هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية والإجرامية منها ويأتي هذا التقدم الميداني بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بالوفاق و المرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد ولا يسعنا إلا نوجه الشكر إلى أبناء المنطقة الذين ساهموا في هذا النصر إيماناً منهم بالحصول على حريتهم وبناء مستقبلهم”.



وتابع :”أن المجتمع الدولي يدرك الان تجاهل المليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين والاستجابة لدعواتنا لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا وفي الوقت الذي أكدنا فيه عدم احترام الطرف الآخر للهدنة وذلك بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس”.

كما أشارت القيادة العامة إلى أن إستمرار ما يسمى بحكومة الوفاق ومليشياتها الإرهابية في خرق وقف إطلاق النار ورفضها لإيقاف الأعمال القتالية لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا الذي فتك بالآلاف من البشر في الدول الأخرى فإن القوات المسلحة تجد نفسها مجبرة على خيار المواجهة ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة بعناصر من الجيش التركي ومرتزقة وإرهابيين سوريين واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الشعب الليبي ومقدراته.

القيادة العامة حذّرت حكومة الوفاق وميليشياتها في حال استمرار إنتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل القوات المسلحة في جميع الجبهات ونحملهم كافة المسؤولية على كل ما يترتب على عدم تجاوبهم مع هذا الإنذار .

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