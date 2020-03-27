إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني امس الخميس، أن ملعبه سانتياغو برنابيو سيتحول إلى مقر مؤقت لتخزين وتوزيع المعدات الطبية الاستراتيجية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان: “بفضل التعاون الوثيق بين ريال مدريد والمجلس الأعلى للرياضة، سيكون ملعب سانتياغو برنابيو مكانا مؤهلا لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية الموجهة لمكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف: “سيتم تسليم جميع المعدات إلى السلطات الصحية الإسبانية، بحيث يمكن استخدامها تحت إشراف الحكومة على النحو الأمثل والأكثر فاعلية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد”.

وتابع: “سيوفر النادي للمؤسسات والشركات، خاصة ذات الصلة بالرياضة، إمكانية إرسال تبرعات مالية أو عينية تطلبها وزارة الصحة”.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات جراء الفيروس، حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى أكثر من 4000، وبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 56 ألف حالة.

ومن المتوقع تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام، أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم، باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء، لمدة 15 يوما أخرى، مطلع الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات